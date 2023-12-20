العيسى: البنوك المحلية تعطل أعمالها من الأحد 31 ديسمبر على أن يستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء 2 يناير 2024 بمناسبة رأس السنة الميلادية

العيسى: البنوك المحلية تعطل أعمالها من الأحد 31 ديسمبر على أن يستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء 2 يناير 2024 بمناسبة رأس السنة الميلادية

قالت مديرة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى أنه بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد لسنة 2024، وبعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي، فإن البنوك سوف تعطل أعمالها يوم الأحد الموافق 31/12/2023 باعتباره يوم راحة، ويوم الاثنين الموافق 1/1/2024 باعتباره عطلة رسمية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024

كما يتقدم اتحاد مصارف الكويت بأطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الكريم وجميع العاملين في القطاع المصرفي أن يمن عليهم بالصحة، والعافية والتوفيق والسداد.