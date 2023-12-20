وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

وزير الخارجية يبعث برقية تهنئة إلى سمو أمير البلاد بمناسبة توليه مقاليد الحكم

20 ديسمبر، 2023
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بعث وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح بالأصالة عن نفسه ونيابة عن منتسبي وزارة الخارجية برقية تهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تضمنت أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تولي سموه رعاه الله مسند الإمارة ومقاليد الحكم لوطننا العزيز مؤكدا في طياتها على “البقاء صفا واحدا” خلف قيادة سموه الحكيمة و”بذل الغالي والنفيس لتبقى دولة الكويت شامخة أبية”.

وأضاف الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في بيان صحفي اليوم الأربعاء “أن مسيرة وزارة الخارجية التي أرسى أسسها وثبت أركانها المغفور لهم حكام وطننا الغالي ستبقى مستمرة ساعية نحو تحقيق الأهداف وبلوغ الغايات وماضية بدورها في المسيرة المباركة التي توليتم رعاكم الله زمام أمورها”.

وشدد على “أن وزارة الخارجية ستبقى دوما وأبدا السند المتين والحصن الحصين لمصالح وقضايا وطننا العزيز معاهدين سموكم رعاكم الله بالولاء والوفاء والبذل والعطاء متضرعين للمولى عز شأنه أن يحفظ سموكم ويبقيكم ذخرا للوطن وأبنائه وأن يديم على سموكم وافر نعمه ويسبغ عليكم خيره وأن تمضي مسيرة العز والخير في عهدكم الميمون بخطى ثابتة وعزيمة راسخة وبذل غير محدود”.

المصدر
كونا
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20 ديسمبر، 2023
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