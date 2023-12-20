سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وملك مملكة كمبوديا نوردوم سيهاموني

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من ملك كمبوديا بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم

20 ديسمبر، 2023
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من جلالة الملك نوردوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا الصديقة أعرب فيها جلالته عن تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم مؤكدا فيها على الحرص لاستمرار تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لجلالته أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة مشيدا سموه حفظه الله بالعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت ومملكة كمبوديا الصديقة ومتمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من الرقي والنماء.

المصدر
كونا
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20 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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