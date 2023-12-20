سمو أمير البلاد يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الصيني بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم

لقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه ورعاه برقية تهنئة من فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة أعرب فيها فخامته عن تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم مبديا فيها حرصه على استمرار تطوير وتعزيز علاقات الشراكة التي تجمع البلدين الصديقين كما ضمنها فخامته خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لفخامته أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من فيض المشاعر الطيبة مشيدا سموه حفظه الله بالعلاقات التاريخية والوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة ومؤكدا على الحرص الدائم والمشترك لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية وتنميتها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحة البلدين الصديقين ومتمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والسعادة وللبلد الصديق كل الرقي والازدهار.