سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين

سمو أمير البلاد يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت

20 ديسمبر، 2023
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه ورعاه برقية تهنئة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك دولة البحرين، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت.

أعرب فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لسمو أمير البلاد بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة الكويت وشعبها.

وأشاد الملك في البرقية بأواصر العلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت وما يشهده التعاون الوطيد من تطور ونمو مستمر لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.

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20 ديسمبر، 2023
0 12 أقل من دقيقة

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