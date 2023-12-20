وزير التربية: حريصون على توفير كل الأجواء المناسبة لأداء أبنائنا الطلبة اختباراتهم

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع اليوم الأربعاء الحرص على تسخير كل الإمكانات من أجل توفير الأجواء المناسبة لأداء أبنائنا الطلبة اختبارات الفصل الاول من العام الدراسي 2024/2023.

وأشاد الوزير المانع في تصريح صحفي اليوم الأربعاء عقب جولة تفقدية قام بها شملت ثانويتي صلاح الدين الأيوبي وشريفة العوضي بالمجهود الكبير الذي يبذله جميع العاملين في الوزارة لتنظيم عملية أداء الامتحانات التي بدأت اليوم مؤكدا أنها جهود كبيرة على مستويات عدة بتعاون وتنسيق بين الإدارات المدرسية والهيئة التعليمية والموظفين الإداريين.

ووجه كلمة إلى أبنائه الطلبة قائلا “إن هذه الأيام تعد الثمرة التي تقطف لجهد العام الدراسي” داعيا إياهم إلى متابعة المذاكرة والاجتهاد وأن يكونوا أكثر هدوءا واطمئنانا حاثا إياهم على الابتعاد عن الضغوط النفسية حتى تتكلل جهودهم بالنجاح وتقر أعين والديهم.