رئيس المكتب السياسي لحماس في مصر الأربعاء لبحث وقف إطلاق النار

يتوجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الأربعاء إلى مصر لإجراء محادثات محورها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما اعلن مصدر قريب من الحركة الثلاثاء.

وقال المصدر لفرانس برس إن هنية من المتوقع أن يتوجه على رأس “وفد قيادي رفيع” إلى القاهرة لعقد عدد من اللقاءات أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل لإجراء نقاش يتناول “وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل بين الأسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة”.