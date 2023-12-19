مجلس الأمن يقف دقيقة حداد على وفاة سمو أمير البلاد الراحل

وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء دقيقة صمت حدادا على وفاة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد ذكر في بيان صحفي “أن سمو الأمير الراحل كان رجل دولة متميزا ساهم في ازدهار التفاهم والتعاون في منطقة الخليج وخارجها وسعى لتعزيز العلاقات دعما للسلام والاستقرار في المنطقة وحول العالم”.

يذكر أن الأمم المتحدة نكست أمس الاثنين علمها في مقرها الرئيسي حدادا على وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه بحضور مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي مع أعضاء الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة.