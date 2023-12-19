سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من رئيس ليتوانيا بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من فخامة الرئيس جيتاناس ناوسيدا رئيس جمهورية ليتوانيا الصديقة أعرب فيها فخامته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه رعاه الله وشعب دولة الكويت بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا فخامته بمسيرة سموه رحمه الله الحافلة بالعطاء الإنساني وإسهاماته المشهودة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين متمنيا فخامته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.