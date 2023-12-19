سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من رئيس سنغافورة بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من فخامة الرئيس ثارمان شانموجراتنام رئيس جمهورية سنغافورة الصديقة أعرب فيها فخامته عن خالص تعازيه وتعازي الشعب السنغافوري وصادق مواساتهم لسموه حفظه الله بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا فخامته بإسهامات سموه رحمه الله البارزة في مسيرة تنمية دولة الكويت متمنيا لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية.