رئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجراتنام

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من رئيس سنغافورة بوفاة أمير البلاد الراحل

19 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من فخامة الرئيس ثارمان شانموجراتنام رئيس جمهورية سنغافورة الصديقة أعرب فيها فخامته عن خالص تعازيه وتعازي الشعب السنغافوري وصادق مواساتهم لسموه حفظه الله بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا فخامته بإسهامات سموه رحمه الله البارزة في مسيرة تنمية دولة الكويت متمنيا لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية.

المصدر
كونا
الوسوم
19 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مجلس الأمن يقف دقيقة حداد على وفاة سمو أمير البلاد الراحل

19 ديسمبر، 2023

زيلينسكي يرفض أي تفاوض مع روسيا “المتغطرسة”

19 ديسمبر، 2023

سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من ملك تايلند بوفاة أمير البلاد الراحل

19 ديسمبر، 2023

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من رئيس ليتوانيا بوفاة أمير البلاد الراحل

19 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى