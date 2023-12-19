دوق لوكسمبورغ الأكبر الدوق هنري

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من دوق لوكسمبورغ الأكبر بوفاة أمير البلاد الراحل

19 ديسمبر، 2023
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة من صاحب السمو الملكي دوق لوكسمبورغ الأكبر أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه رعاه الله بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه متمنيا لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة جوابية لسموه ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.

المصدر
كونا
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19 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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