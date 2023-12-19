وزير الإعلام اللبناني يقديم العزاء بوفاة سمو أمير البلاد الراحل في سفارة دولة الكويت لدى لبنان

وزير الإعلام اللبناني: سمو أمير البلاد الراحل أسهم في توطيد العلاقات بين الكويت ولبنان

19 ديسمبر، 2023
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أكد وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري اليوم الثلاثاء أن سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أسهم خلال مسيرته الحافلة في توطيد العلاقات بين دولة الكويت ولبنان.

جاء ذلك في تصريح لمكاري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب تقديم العزاء بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في سفارة دولة الكويت لدى لبنان التي فتحت سجل التعازي مدة ثلاثة أيام.

وقال مكاري إنه “بين لبنان والكويت تاريخ قديم بل إن علاقتهما هي الأقدم عربيا بالنسبة للبنان”.

وأضاف أن للكويت أيادي بيضاء على لبنان ودائما ما تقف إلى جانبه مشيرا إلى مواقفها السياسية ومبادراتها من أجل لبنان واستقراره وتعافيه وتعزيز علاقاته بالدول العربية.

وأعرب عن تمنياته لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح التوفيق مشيرا إلى أن سموه “يعطي أملا واطمئنانا بوجوده على رأس دولة الكويت” وهذا ما شعر به عندما التقاه في الكويت أخيرا.

من جانبه قدم رئيس (التيار الوطني الحر) النائب اللبناني جبران باسيل على رأس وفد من التيار التعازي وقال ل(كونا) إن الكويت “بلد عزيز وصديق للبنان وكل المسؤولين فيه وأهله أشقاء لنا”.

واضاف أن “الكويت أبدت في كل مرة المحبة للبنان من دون مقابل وهذا الأمر اختبرناه في العديد من المواقع السياسية والحكومية التي عملنا بها ونحن إلى جانب الكويت وهي إلى جانبنا”.

وقال “حزننا على فقد سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح” مؤكدا ان بتبوؤ سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سدة الحكم ستشهد العلاقات بين الكويت ولبنان مزيدا من الازدهار والتطور.

كما شهدت سفارة دولة الكويت لدى لبنان استقبال عدد كبير من الشخصيات السياسية والدينية والاقتصادية والنواب ووزراء حاليين وسابقين لبنانيين وعدد كبير من كبار من الدبلوماسيين العرب والأجانب بالإضافة إلى ممثلي البعثات والمؤسسات الدولية العاملة في لبنان.

المصدر
كونا
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19 ديسمبر، 2023
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