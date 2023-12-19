سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتلقى والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية التركية للتعزية بوفاة أمير البلاد الراحل

19 ديسمبر، 2023
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا ھاتفيا مساء اليوم من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة عبر خلاله فخامته عن خالص تعازيه لسموه رعاه الله وللأسرة الكريمة بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه سائلا فخامته المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلھم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لما أبداه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء متمنيا لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.

المصدر
كونا
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19 ديسمبر، 2023
0 10 دقيقة واحدة

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