سفيرة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت تستذكر القيادة الحكيمة والإنسانية لأمير البلاد الراحل

استذكرت سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لدى دولة الكويت بليندا لويس القيادة الحكيمة والانسانية لصاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

وقالت السفيرة لويس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن القيادة الرشيدة لفقيد الكويت لاسيما في المجال الانساني كانت نبراسا للعمل الخيري حول العالم مقدمة التعازي باسمها واسم أعضاء السفارة والحكومة البريطانية والمجتمعات البريطانية المختلفة لأهل الكويت قيادة وحكومة وشعبا على هذا المصاب الجلل.

وأضافت أن لصاحب السمو الأمير الراحل طيب الله ثراه الأثر العميق في رفع معاناة العديد من المجتمعات حول العالم التي واجهت الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات مستذكرة أيضا مواقفه في العفو.

وأكدت أن العلاقات الثنائية والتاريخية التي تجمع الكويت وبريطانيا مستمرة في التنامي القوي على جميع الصعد خصوصا في مجال التبادل التجاري والاستثمار المتبادل موضحة أن التبادل الاقتصادي بين البلدين وصل إلى خمسة مليارات دولار وفي تصاعد منتظم.

وذكرت أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين شهدت قفزة في أغسطس الماضي عندما وقعت الدولتان على شراكة استراتيجية في هذا المجال.

وبينت أن زيارات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عندما كان وليا للعهد تؤكد تقارب العلاقات الثنائية التي تجمع الكويت وبريطانيا قيادة وحكومة وشعبا واصفة إياها بالعلاقات “القوية جدا”.

واعتبرت السفيرة لويس إن حضور ولي عهد المملكة المتحدة وأمير ويلز الأمير ويليام ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون شخصيا لتقديم واجب العزاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بمثابة رمز للعلاقات الوثيقة والوطيدة التي تجمع البلدين.

وأعربت عن تمنياتها بالتوفيق لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأن تستمر وتيرة التعاون والثقة المتبادلة بين البلدين لسنوات عدة قادمة.