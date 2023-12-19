رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتاريلا

سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من الرئيس الإيطالي بوفاة أمير البلاد الراحل

19 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من فخامة الرئيس سيرجو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة أعرب فيها فخامته عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا فخامته بدور سموه رحمه الله في تعزيز العلاقات بين دولة الكويت والجمهورية الإيطالية الصديقة ومتمنيا لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من تعاطف ومواساة بهذا المصاب الأليم راجيا سموه رعاه الله لفخامته وافر الصحة والعافية.

المصدر
كونا
الوسوم
19 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من رئيسة الهند بوفاة أمير البلاد الراحل

19 ديسمبر، 2023

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من رئيس الاتحاد السويسري بوفاة أمير البلاد الراحل

19 ديسمبر، 2023

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من ملك تونغا بوفاة أمير البلاد الراحل

19 ديسمبر، 2023

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من رئيس سيشل بوفاة أمير البلاد الراحل

19 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى