سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من الرئيس الإيطالي بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من فخامة الرئيس سيرجو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة أعرب فيها فخامته عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا فخامته بدور سموه رحمه الله في تعزيز العلاقات بين دولة الكويت والجمهورية الإيطالية الصديقة ومتمنيا لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من تعاطف ومواساة بهذا المصاب الأليم راجيا سموه رعاه الله لفخامته وافر الصحة والعافية.