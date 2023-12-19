سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من رئيس الاتحاد السويسري بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من فخامة الرئيس آلان برسيه رئيس الاتحاد السويسري الصديق عبر فيها فخامته بإسمه وباسم المجلس الفيدرالي والشعب السويسري عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه رعاه الله بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مستذكرا فخامته مسيرة سموه رحمه الله الحافلة بالعطاء الإنساني وإسهاماته المشهودة في تعزيز وتعميق الشراكة والصداقة الوثيقة بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق متمنيا فخامته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل مشيدا سموه حفظه الله بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد السويسري الصديق ومتمنيا لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.