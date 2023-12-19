سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من ملك تونغا بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من صاحب الجلالة الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا الصديقة أعرب فيها جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه رعاه الله بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه متمنيا فخامته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لجلالته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية.