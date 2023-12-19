ملك مملكة تونغا توبو السادس

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من ملك تونغا بوفاة أمير البلاد الراحل

19 ديسمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من صاحب الجلالة الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا الصديقة أعرب فيها جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه رعاه الله بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه متمنيا فخامته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لجلالته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية.

المصدر
كونا
الوسوم
19 ديسمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من الرئيس الإيطالي بوفاة أمير البلاد الراحل

19 ديسمبر، 2023

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من رئيسة الهند بوفاة أمير البلاد الراحل

19 ديسمبر، 2023

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من رئيس الاتحاد السويسري بوفاة أمير البلاد الراحل

19 ديسمبر، 2023

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من رئيس سيشل بوفاة أمير البلاد الراحل

19 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى