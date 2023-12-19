سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من رئيس سيشل بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من فخامة الرئيس وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل الصديقة أعرب فيها فخامته باسمه وبإسم حكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه رعاه الله وللحكومة والشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا فخامته بمسيرة سموه رحمه الله الحافلة بالعطاء الإنساني وإسهاماته المشهودة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون المثمر بين البلدين الصديقين.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.