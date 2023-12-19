سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من رئيس ملاوي بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من فخامة الرئيس لازوروس شاكويرا رئيس جمهورية ملاوي الصديقة أعرب فيها فخامته عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا فخامته بمسيرة سموه رحمه الله الحافلة بالعطاء والانجاز لدولة الكويت متمنيا فخامته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لفخامته ضمنها خالص الشكر والتقدير على ما عبر عنه فخامته من تعاطف ومواساة بهذا المصاب متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.