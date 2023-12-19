سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من رئيسة الهند بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة أعربت فيها فخامتها بإسمها وبإسم حكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة عن خالص تعازيها لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدة بالإنجازات التي حققتها دولة الكويت إبان عهده رحمه الله ومتمنية فخامتها لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لفخامتها ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبرت عنه فخامتها من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية.