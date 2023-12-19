سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في جمهورية السودان الشقيقة أعرب فيها فخامته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه متمنيا لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل راجيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.