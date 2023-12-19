غرس 100 شجرة في لفتة وفاء لفقيد الكويت سمو أمير البلاد الراحل

الأردن: غرس 100 شجرة في لفتة وفاء لفقيد الكويت سمو أمير البلاد الراحل

19 ديسمبر، 2023
0 8 دقيقة واحدة

في مشهد يعكس مشاعر الأخوة والوفاء لفقيد دولة الكويت سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بادرت مجموعات شعبية أردنية بغرس 100 شجرة حدادا على رحيل سموه طيب الله ثراه.

واحتضنت (مدينة الحسين للشباب) وسط العاصمة الأردنية عمان اليوم الثلاثاء المبادرة الإنسانية التي نظمها مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لدى الأردن بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة ومشاركة ممثلي 12 جمعية خيرية معتمدة لدى الهيئة.

واستذكر المشاركون في لفتة الوفاء الدورين الإنساني والقومي للمغفور له بإذن الله تعالى وحرصه رحمه الله على تعزيز علاقات التعاون مع الأردن راجين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

زراعة 100 شجرة في لفتة وفاء لفقيد الكويت سمو أمير البلاد الراحل
غرس الأشجار في مدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية في لفتة وفاء لفقيد الكويت سمو أمير البلاد الراحل
مدير مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الأردن مصطفى العواد
المشاركون يتلون الفاتحة على روح فقيد الكويت سمو أمير البلاد الراحل
المصدر
كونا
الوسوم
19 ديسمبر، 2023
0 8 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان بوفاة أمير البلاد الراحل

19 ديسمبر، 2023

مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تعلن اكتمال المحطة الرابعة ببراكة

19 ديسمبر، 2023

استشهاد عشرات الفلسطينيين في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال في جباليا

19 ديسمبر، 2023

سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من السيد علي السيستاني

18 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى