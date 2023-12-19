الأردن: غرس 100 شجرة في لفتة وفاء لفقيد الكويت سمو أمير البلاد الراحل

في مشهد يعكس مشاعر الأخوة والوفاء لفقيد دولة الكويت سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بادرت مجموعات شعبية أردنية بغرس 100 شجرة حدادا على رحيل سموه طيب الله ثراه.

واحتضنت (مدينة الحسين للشباب) وسط العاصمة الأردنية عمان اليوم الثلاثاء المبادرة الإنسانية التي نظمها مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لدى الأردن بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة ومشاركة ممثلي 12 جمعية خيرية معتمدة لدى الهيئة.

واستذكر المشاركون في لفتة الوفاء الدورين الإنساني والقومي للمغفور له بإذن الله تعالى وحرصه رحمه الله على تعزيز علاقات التعاون مع الأردن راجين المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

زراعة 100 شجرة في لفتة وفاء لفقيد الكويت سمو أمير البلاد الراحل

غرس الأشجار في مدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية في لفتة وفاء لفقيد الكويت سمو أمير البلاد الراحل

مدير مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الأردن مصطفى العواد

المشاركون يتلون الفاتحة على روح فقيد الكويت سمو أمير البلاد الراحل