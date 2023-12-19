سمو أمير البلاد يشكر كبار المسؤولين والشيوخ والمواطنين والمقيمين ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات واللجان الخيرية على تعازيهم بوفاة الأمير

أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لمعالي أحمد عبدالعزيز السعدون رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وللشيوخ ولسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء والسادة أعضاء مجلس الأمة وإلى إخوانه وأبنائه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت الطيبة وإلى رؤساء الصحف المحلية والقنوات الإعلامية الرسمية والمحلية ومختلف وسائل الإعلام وإلى القائمين على مؤسسات المجتمع المدني وإلى الجمعيات واللجان الخيرية وذلك لما أعربوا عنه من خالص التعازي والمواساة وصادق الدعاء بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه عبر مختلف وسائل الاتصال مجسدين بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة وعمق أواصر المحبة والمودة التي تحيط بالجميع والتي أبرزت بجلاء سمات الشعب الكويتي الوفي وأصالته متمنيا سموه رعاه الله للجميع موفور الصحة ودوام العافية.

المصدر كونا