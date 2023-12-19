سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من رئيس رومانيا بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من فخامة الرئيس كلاوس فيرنير يوهانس رئيس رومانيا الصديقة أعرب فيها فخامته عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا بجهود سموه رحمه الله في خدمة دولة الكويت ومتمنيا فخامته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من تعاطف ومواساة بهذا المصاب الأليم متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية.