الحاكم العام لنيوزيلندا سيندي كيرو

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من الحاكم العام لنيوزيلندا بوفاة أمير البلاد الراحل

19 ديسمبر، 2023
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من فخامة سيندي كيرو الحاكم العام لنيوزيلندا الصديقة عبرت فيها فخامتها بإسمها وبإسم الشعب النيوزيلندي الصديق عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه رعاه الله بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدة فخامتها بمسيرة سموه رحمه الله الحافلة بالعطاء الإنساني وإسهاماته المشهودة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين متمنية فخامتها لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لفخامتها ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبرت عنه من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل متمنيا سموه لفخامتها موفور الصحة وتمام العافية.

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19 ديسمبر، 2023
0 9 دقيقة واحدة

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