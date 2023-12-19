سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من رئيس كوريا الديموقراطية الشعبية بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من فخامة الرئيس كيم جونغ وون رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الصديقة أعرب فيها فخامته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه رعاه الله ولحكومة وشعب دولة الكويت بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه متمنيا فخامته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته

من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل متمنيا سموه لفخامته موفور