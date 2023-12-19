سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من رئيس جنوب السودان بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من فخامة الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان الصديقة أعرب فيها فخامته بإسمه وبإسم حكومة وشعب جمهورية جنوب السودان الصديق عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه رعاه الله ولحكومة وشعب دولة الكويت بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه متمنيا فخامته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل راجيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.