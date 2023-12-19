استشهاد عشرات الفلسطينيين في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال في جباليا

استشهاد عشرات الفلسطينيين في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال في جباليا

أعلنت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء استشهاد العشرات من الفلسطينيين في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة (جباليا) شمال قطاع غزة.

وقالت الوكالة ان “العشرات استشهدوا واصيب اخرون بعدما قصفت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم (جباليا)”.

وأوضحت ان اربعة مواطنين من الجرحى استشهدوا داخل مستشفى الاهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة بسبب عدم تلقيهم الادوية والرعاية الطبية اللازمة جراء اقتحام جيش الاحتلال المستشفى لليوم الثاني على التوالي.

ولفتت الى ان جيش الاحتلال اعتقل 150 مواطنا من داخل المستشفى وهم من مرافقي المرضى وأخرج المصابين الى ساحته في ظل البرد القارس كما احتجز الطاقم الطبي واعتقل اثنين من الاطباء.

من جانبه قال المكتب الاعلامي في قطاع غزة ان من بين الشهداء الصحفي عادل زعرب الذي استشهد جراء قصف الاحتلال لمنزل عائلته بمحافظة (رفح) جنوب القطاع ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء الى 97 شهيدا منذ بدء العدوان.

وعلى صعيد متصل قال المتحدث باسم وزارة الصحة اشرف القدرة في بيان اليوم ان قوات الاحتلال حولت مستشفى (العودة) شمال قطاع غزة الى ثكنة عسكرية واحتجزت 240 شخصا منهم 80 من الكادر الطبي و40 مريضا و120 نازحا داخل المستشفى بلا ماء ولا طعام ولا دواء.

وأضاف القدرة ان قوات الاحتلال تمنع الحركة بين الاقسام كما اعتقلت ستة من كوادر المستشفى وعلى رأسهم مديرها احمد مهنا ومريض ومرافق.

واعرب في هذا المجال عن استغراب الوزارة ازاء “صمت العالم وهو يرى المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال غزة في ظل عدم توفر خدمات صحية نتيجة تدمير المستشفيات واخراجها عن الخدمة ما يعني اصراره على الابادة الجماعية للسكان”.