مقتل تلميذ وإصابة أربعة بجروح في انهيار جزء من مدرسة داخلية في رومانيا

مقتل تلميذ وإصابة أربعة بجروح في انهيار جزء من مدرسة داخلية في رومانيا

19 ديسمبر، 2023
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لقي تلميذ مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انهيار جزء من مدرستهم الثانوية الداخلية في وسط رومانيا الإثنين، بحسب ما أعلنت السلطات.

والكارثة التي لم تتّضح أسبابها في الحال وقعت في مدرسة “أودورخيو سيكوييسك” الثانوية الداخلية في منطقة ترانسيلفانيا.

وأوضحت فرق الإسعاف أنّ الكارثة أسفرت عن مقتل تلميذ وإصابة أربعة آخرين بجروح، أحدهم إصابته بالغة.

ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس مفتشية المدارس في المنطقة قوله إنّ المدرسة الداخلية التي يبلغ عمرها مئة عام وتعود ملكيتها للكنيسة الكاثوليكية تستوعب في العادة حوالي مئة تلميذ.

من جهتها أفادت البلدية، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام المحلية، أنّ ساحة المدرسة خضعت مؤخراً لإنشاءات لربط المبنى بشبكة الصرف الصحي بالمدينة.

وتعليقاً على الكارثة، قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس على فيسبوك إنّ “هذه المأساة هي تذكير صارخ بأنّ سلامة مدارسنا يجب أن تكون على رأس الأولويات”.

وأمر الرئيس بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الكارثة ومعاقبة المسؤولين عنها.

المصدر
أ ف ب
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19 ديسمبر، 2023
0 8 دقيقة واحدة

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