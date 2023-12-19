سمو أمير البلاد وأسرة آل صباح الكرام يستقبلون جموعا من الشخصيات الرسمية والمواطنين لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل صباح الكرام في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان صباح اليوم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي والسادة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكبار القياديين بوزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة الكويت وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء وجموعا من المواطنين الكرام حيث قاموا بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

المصدر كونا