الأمم المتحدة تنكس علمها حدادا على وفاة سمو أمير البلاد الراحل

نكست الأمم المتحدة اليوم الاثنين علمها حدادا على وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

وحضر مراسم تنكيس العلم الأممي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي مع أعضاء الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان صحفي “أن سمو الأمير الراحل كان رجل دولة متميزا ساهم في ازدهار التفاهم والتعاون في منطقة الخليج وخارجها وسعى لتعزيز العلاقات دعما للسلام والاستقرار في المنطقة وحول العالم”.