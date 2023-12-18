صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وصاحب السمو الأمير الوالد لدولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا من الأمير الوالد لدولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتعزية بوفاة أمير البلاد الراحل

18 ديسمبر، 2023
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا ھاتفيا مساء اليوم من أخيه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عبر خلاله عن خالص تعازيه لسموه رعاه الله وللأسرة الكريمة بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلھم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لما أبداه أخوه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء متمنيا لسموه موفور الصحة وتمام العافية.

المصدر
كونا
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18 ديسمبر، 2023
0 8 دقيقة واحدة

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