سمو أمير البلاد يستقبل رئيس تحالف قوى الدولة بالعراق للتعزية بوفاة أمير البلاد الراحل

سمو أمير البلاد يستقبل رئيس تحالف قوى الدولة بالعراق للتعزية بوفاة أمير البلاد الراحل

18 ديسمبر، 2023
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استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في المطار الأميري مساء اليوم سماحة السيد عمار عبدالعزيز الحكيم – رئيس تحالف قوى الدولة في جمهورية العراق الشقيق والوفد المرافق حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وعدد من الشيوخ الكرام.

المصدر
كونا
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18 ديسمبر، 2023
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