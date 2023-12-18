سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من رئيس الاتحاد الأوروبي بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من معالي شارك ميشيل رئيس الاتحاد الأوروبي عبر فيها نيابة عن المجلس الأوروبي عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه رعاه الله بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مستذكرا معاليه مناقب الأمير الراحل ومشيدا بمسيرة حياته الحافلة بالعطاء وإسهاماته المشهودة في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي متمنيا معاليه لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لمعاليه ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل مشيدا سموه حفظه الله بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.