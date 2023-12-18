المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي الحسيني السيستاني

سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من السيد علي السيستاني

18 ديسمبر، 2023
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من سماحة آية الله السيد علي الحسيني السيستاني في جمهورية العراق الشقيق أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه رعاه الله بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه متمنيا سماحته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لسماحته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل راجيا سموه لسماحته موفور الصحة وتمام العافية.

المصدر
كونا
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18 ديسمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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