سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من رئيس جمهورية كازاخستان بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة أعرب فيها فخامته باسمه وباسم الشعب الكازاخستاني الصديق عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه رعاه الله بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا فخامته بالدور البارز لسموه رحمه الله في تعزيز أواصر علاقات الصداقة الثنائية بين البلدين الصديقين متمنيا فخامته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل مشيدا سموه حفظه الله بالعلاقات الوطيدة التي تريط البلدين والشعبين الصديقين ومؤكدا على التطلع لتعزيزها في كافة المجالات راجيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.