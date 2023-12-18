سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من رئيس حكومة مملكة إسبانيا بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من معالي بيدرو سانشيز – رئيس حكومة مملكة إسبانيا الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه رعاه الله بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه متمنيا معاليه لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لمعاليه ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل متمنيا سموه لمعاليه موفور الصحة وتمام العافية.