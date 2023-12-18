سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بوفاة أمير البلاد الراحل

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من معالي حسين إبراهيم طه – الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أعرب فيها باسمه وباسم منظمة التعاون الإسلامي عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه رعاه الله بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه متمنيا معاليه لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لمعاليه ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.