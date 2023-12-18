سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من رئيس جمهورية القمر المتحدة بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة أعرب فيها فخامته بإسمه وبإسم حكومة وشعب القمر المتحدة عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه رعاه الله بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا فخامته بالمسيرة الحافلة لسموه رحمه الله بالعطاء الانساني وإسهاماته المشهودة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين متمنيا فخامته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل مشيدا سموه حفظه الله بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ومؤكدا على التطلع لتعزيزها في كافة المجالات راجيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.