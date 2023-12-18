سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العريية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر فيها سموه عن خالص التعازي والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه رعاه الله جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لسموه ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما أعرب عنه من صادق التعاطف بهذا المصاب الجلل متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.