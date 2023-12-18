سمو أمير البلاد يستقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعزية بوفاة أمير البلاد الراحل

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في المطار الأميري مساء اليوم أخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة والوفد المرافق لفخامته حيث قام فخامته بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم فخامته التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وعدد من الشيوخ الكرام.

هذا ويرافق فخامته وفد يضم كلا من معالي الوزير مدير ديوان رئيس الجمهورية المختار اجاي ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه اعمر طالب.