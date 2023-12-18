سمو أمير البلاد يتلقى برقية تعزية من رئيس طاجيكستان بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة أعرب فيها فخامته باسمه وبإسم حكومة وشعب طاجيكستان عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا فخامته بالمسيرة الحافلة لسموه رحمه الله وإسهاماته المشهودة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين متمنيا فخامته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل مشيدا سموه حفظه الله بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين ومؤكدا على التطلع لتعزيزها في كافة المجالات راجيا لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.