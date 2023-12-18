سمو أمير البلاد يستقبل رئيسة اثيوبيا للتعزية بوفاة أمير البلاد الراحل

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في المطار الأميري مساء اليوم فخامة الرئيسة سهلي ورق زودي رئيسة جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة والوفد المرافق لفخامتها حيث قامت فخامتها بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدمت فخامتها التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وعدد من الشيوخ الكرام.

وقد كان في استقبال فخامتها على أرض المطار معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

هذا ويرافق فخامتها وزيرة الدولة في الخارجية الاثيوبية برتكان ايان ودادي.