سمو أمير البلاد يستقبل ممثل رئيس بنغلاديش للتعزية بوفاة أمير البلاد الراحل

سمو أمير البلاد يستقبل ممثل رئيس بنغلادش للتعزية بوفاة أمير البلاد الراحل

18 ديسمبر، 2023
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استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في المطار الأميري مساء اليوم ممثل فخامة الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة معالي وزير الخارجية أبو الكلام المؤمن والوفد المرافق لمعاليه حيث قام معاليه بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم معاليه التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وعدد من الشيوخ الكرام.

المصدر
كونا
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18 ديسمبر، 2023
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