سمو أمير البلاد يتلقى رسالة من رئيس ونائبة رئيس نيكاراغوا للتعزية بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة من فخامة الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة ومعالي روساريو موريو نائبة رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة أعربا فيها عن خالص تعازيهما لسموه وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه متمنين لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لهما ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبرا عنه من صادق التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل متمنيا سموه لهما موفور الصحة وتمام العافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.