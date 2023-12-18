سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تعزية من رئيس بنغلادش بوفاة أمير البلاد الراحل

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من فخامة الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة أعرف فيها فخامته عن بالغ تعازيه لسموه حفظه الله وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا فخامته بمسيرة سموه رحمه الله الحافلة بالعطاء سائلا فخامته المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه رعاه الله والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لفخامته ضمنها خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من تعاطف ومواساة بهذا المصاب الأليم متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.