سمو أمير البلاد يستقبل سلطان عمان للتعزية بوفاة أمير البلاد الراحل

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في المطار الأميري عصر اليوم أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة والوفد المرافق لجلالته حيث قام جلالته بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم جلالته التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وعدد من الشيوخ الكرام.

وقد كان في استقبال جلالته على أرض المطار معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

هذا ويرافق جلالته وفد يضم كلا من نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد ورئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد ومعالي وزير ديوان البلاط السلطاني السيد خالد بن هلال البوسعيدي ومعالي وزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ومعالي رئيس مجلس الدولة الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي ومعالي وزير الداخلية السيد حمود بن فيصل البوسعيدي ومعالي وزير الخارجية السيد بدر بن حمد البوسعيدي ومعالي وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وسعادة المستشار بديوان البلاط السلطاني السيد فيصل بن حمود البوسعيدي.