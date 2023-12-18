سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس المصري بفوزه بالانتخابات الرئاسية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوز فخامته في الانتخابات الرئاسية رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء للبلد الشقيق مشيدا سموه حفظه الله بالعلاقات التاريخية والمتميزة والراسخة التي تربط دولة الكويت بجمهورية مصر العربية الشقيقة ومؤكدا سموه في الوقت ذاته على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما.

سائلا سموه الباري جل وعلا أن يديم على فخامته موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز فخامته في الانتخابات الرئاسية رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة.