سمو أمير البلاد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الصيني للتعزية بوفاة أمير البلاد الراحل

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في المطار الأميري عصر اليوم المبعوث الخاص لفخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة شهرت ذاكر والوفد المرافق حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وعدد من الشيوخ الكرام.

وقد كان في استقباله على أرض المطار وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.