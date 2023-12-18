سمو أمير البلاد يستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي للتعزية بوفاة أمير البلاد الراحل

سمو أمير البلاد يستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي للتعزية بوفاة أمير البلاد الراحل

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في المطار الأميري عصر اليوم معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة بجمهورية جيبوتي الشقيقة محمود علي يوسف والوفد المرافق لمعاليه حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وعدد من الشيوخ الكرام.

وقد كان في استقبال معاليه على أرض المطار وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.